El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría aprobado extraditar a México a Erika Herrera, de 62 años, la suegra que a mediados de abril le quitó la vida a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores, y posteriormente huyó a Venezuela.

No obstante, de acuerdo con el medio Últimas Noticias, el máximo tribunal habría establecido tres condiciones para su traslado a ese país.

La sentencia 574 emitida el pasado 9 de noviembre, firmada por las magistradas Carmen Marisela Castro, Grisell de los Ángeles López y Eulalia Coromoto Guerrero, habría declarado procedente la extradición. Pese a esto, se indica que este proceso está condicionado al cumplimiento de tres garantías por parte de las autoridades mexicanas.

La primera de ellas es que no se le imponga cadena perpetua. Esto, con base en lo consagrado en el numeral 3 del artículo 44 de la Constitución de Venezuela.

«No sufrirá pena corporal ni pecuniaria distinta a las que motivó la presente extradición, en razón de lo cual, en el presente caso, la extradición es única y exclusivamente para su enjuiciamiento en los Estados Unidos Mexicanos por la presunta comisión del delito de femicidio», se señala.

La segunda imposición del TSJ es que la mujer pueda «ejercer libremente los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico del país requirente, para impugnar las decisiones que le sean desfavorables».

Finalmente, la última directriz es que a la acusada no se le juzgará «por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la misma».

EL CRIMEN DE CAROLINA FLORES

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el pasado 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Un video grabado por la cámara de vigilancia para el bebé de ocho meses de la pareja captó el momento del asesinato.

Posteriormente, Alejandro Sánchez, quien era pareja de la víctima e hijo de la solicitada, habría dado margen a Erika para que escapara y 24 horas después reportó el crimen.

Carolina Flores, originaria del estado de Baja California, fue Miss Teen Universe en 2017. Su asesinato provocó indignación y movilizaciones para exigir justicia tanto en Ciudad de México como en Ensenada, su ciudad de origen.

Erika Herrera llegó a Caracas un día después del asesinato y, luego de una operación entre autoridades mexicanas y venezolanas quedó bajo arresto en El Hatillo.