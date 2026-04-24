«Triangulación de delivery»: El nuevo modus operandi que pone en alerta a los repartidores

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) alertó sobre la «triangulación de delivery», un nuevo modus operandi que los delincuentes están usando contra los repartidores del país para obtener grandes sumas de dinero.

El cuerpo policial informó en sus redes sociales sobre estos hechos. «Es una simulación de secuestro en tiempo real, basada en la manipulación psicológica a los trabajadores a domicilio», indicó la PNB.

De acuerdo a las investigaciones, los repartidores son contactados a través de números extranjeros para «servicios con pago» en divisas. Luego los delincuentes siguen varios pasos para aislar a la víctima y extorsionar a su familia.

«Te llevan a una zona alejada, te piden enviar una foto para guiarte y te piden activar el modo avión motivo de seguridad». Mientras tanto, los delincuentes se comunican con la familia de la víctima para «simular un secuestro y exigir dinero por tu liberación».

Los antisociales usan la voz, foto y datos del repartidor para hacer creer a los familiares que se encuentra secuestrado. Puesto que la víctima tiene el celular en modo avión, sus seres queridos no se pueden comunicar con ella.

CONSEJO A LOS REPARTIDORES

Las autoridades alertaron que las bandas criminales están usando este modus operandi contra los repartidores y sus familias. En ese sentido, ofrecieron varios consejos para evitar ser víctima de este modus operando.

Los delincuentes suelen usar números internacionales y piden a los repartidores apagar sus celulares. También debe encender las alertas si el supuesto cliente pide información de «contacto de familiares para poder entrar a una zona de seguridad».

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En caso de que detectes ser víctima de una extorsión, debes mantener la calma y compartir tu ubicación. Otra recomendación a los repartidores es alejarse del lugar y acercarse a la sede de la PNB más cercana.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), alertó la semana pasada sobre el «secuestro virtual». En ese caso, el modus operandi no se usa contra repartidores, sino contra usuarios de Marketplace.