Tres sismos sacudieron este 8Sep a Falcón y Yaracuy, esto dijo Funvisis

Tres sismos de magnitud se registraron este martes alertando a habitantes del estado Falcón y Yaracuy.

Según informó la Fundación de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el primer movimiento telúrico se registró a las 02:49 a.m. a una profundidad de 3,3 kilómetros, en el estado Falcón.

El epicentro se localizó a 55 kilómetros al este de la localidad de Churuguara.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han reportado daños, aunque usuarios en redes sociales señalaron que los temblores llegaron a sentirse en estados vecinos.

Incluso de acuerdo al reporte de Funvisis se sintió en Caracas, Carabobo y Lara.

FUNVISIS

Sismo

08/09/2026 02:49

Mag (Mw): 4.4

Prof: 3.3 km

Epicentro: 10.932 N -69.057 O

55 km al este de Churuguara pic.twitter.com/xOcJBs0osI — Funvisis (@SomosFunvisis) September 8, 2026

El segundo temblor ocurrió a las 2:53 a.m., a una profundidad de 3,4 kilómetros, en el estado Yaracuy. Su epicentro está a 37 kilómetros de la localidad de Aroa.

FUNVISIS

Sismo

08/09/2026 02:53

Mag (Mw): 3.4

Prof: 8.5 km

Epicentro: 10.708 N -69.084 O

37 km al noroeste de Aroa pic.twitter.com/OnXbZe4uNB — Funvisis (@SomosFunvisis) September 8, 2026

El tercero ocurrió a las 09:53 a.m. con una magnitud de 2.5. El sismo tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros. Además, el epicentro fue 41 km al noroeste de Aroa.

FUNVISIS

Sismo sentido

08/09/2026 09:53

Mag (Mw): 2.5

Prof: 5.0 km

Epicentro: 10.791 N -68.998 O

41 km al noroeste de Aroa pic.twitter.com/wnp3lfIWWC — Funvisis (@SomosFunvisis) September 8, 2026

Desde que ocurrió el doble terremoto del pasado 24 de junio, se han reportado varias replicas de magnitud superior a 4.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el número de muertos tras el desastre de junio llegó a 6.509.

Un día después, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Gobierno un registro público y actualizado sobre el número de personas desaparecidas que dejó el doblete sísmico.

La organización criticó que el Estado no informe sobre la cifra de desaparecidos desde el pasado 25 de junio, cuando reportó 157 y luego dejó de actualizarlo.