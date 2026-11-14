Trasladaron al hospital a uno de los militares que se declaró en huelga de hambre en Ramo Verde, según el OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que este sábado 14 de noviembre el sargento Luis Lobo Medina, uno de los militares que se declaró en huelga de hambre en Ramo Verde, fue trasladado de emergencia al hospital.

Según el post del OVP en sus redes sociales, el sargento es hipertenso y sufre de deficiencia respiratoria. Debido a los estragos de la falta de alimentos desde el lunes 9 de noviembre, Lobo Medina se habría descompasado.

La ONG recordó que 36 militares, de distintas causas, cumplieron cinco días en huelga de hambre, en el penal de Ramo Verde. Ellos exigen que se “investiguen los procesos judiciales viciados”, para que puedan recibir su libertad.

El sargento Lobo Medina no es el primero que se descompensa, puesto que el OVP informó que este 13 de noviembre, les pasó a otros oficiales, por lo que recibieron asistencia con hidratación, por parte del personal médico del reclusorio.

SIN AGUA

Por otro lado, los familiares denunciaron que el general Luis Marcelo Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ordenó cerrar el portón que conecta la torre con el patio.

“En consecuencia los detenidos que están en huelga no tienen acceso al agua potable ni a los baños. Responsabilizan al funcionario sobre cualquier daño que sufran los detenidos”, dijo el OVP.

Mientras que, «suspendieron las visitas para los 235 privados de libertad que se encuentran en Ramo Verde, en retaliación”, aseveró la ONG en la publicación.

El OVP advirtió que “los familiares se mantienen en alerta desde anoche (viernes 13) ante el rumor de supuestos traslados”.

Igualmente, dijo que había información acerca de que al “centro penitenciario se habían dirigido funcionarios con equipos antimotines, luego de un cacerolazo que se generó en el penal en horas de la noche”.