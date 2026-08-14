Tras muerte de monseñor Tulio Ramírez: Papa León XIV designó nuevo administrador apostólico de la Diócesis de Guarenas

El papa León XIV designó este viernes, 14 de agosto, quien será el nuevo administrador apostólico de la Diócesis de Guarenas.

Se trata del monseñor Carlos Márquez, de acuerdo con la información proporcionada por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

La designación ocurrió dos días después del fallecimiento de monseñor Tulio Ramírez, quien estaba al frente de esta jurisdicción eclesiástica.

Márquez nació en Caracas el 29 de diciembre de 1961. Inició su servicio como diácono permanente de la Arquidiócesis de Caracas, donde fue ordenado el 6 de agosto de 1998, y posteriormente recibió la ordenación sacerdotal el 25 de julio de 2003.

Cuenta con diplomados en Teología Dogmática, Pastoral Catequética y Pastoral General, cursados en el Instituto de Teología para América Latina, en Bogotá, y es licenciado en Pedagogía Religiosa por la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, en Caracas.

OTROS CARGOS OCUPADOS DENTRO DE LA IGLESIA

Desde finales de la década de 1990, el nuevo administrador apostólico ha ocupado distintos cargos pastorales, académicos y administrativos dentro de la Iglesia capitalina.

Entre 1998 y 2000 se encargó de la formación pastoral en el Seminario Mayor de Caracas. Luego, entre 2000 y 2022, dirigió el Secretariado Arquidiocesano de Catequesis.

Asimismo, fue párroco de San Lucas, en El Llanito (2003-2004). De María Madre del Redentor, en Los Naranjos (2004-2006), y de El Buen Pastor, en Bello Campo, entre 2006 y 2022. Además integró el Consejo Presbiteral durante ese mismo período.

En 2008 fundó la Escuela Arquidiocesana para la Formación de Diáconos Permanentes, que continúa dirigiendo.

Su trayectoria incluye también los cargos de vicario episcopal para el Diaconado Permanente y, desde 2018, vicario episcopal para la Catequesis y la Formación de Laicos, responsabilidad que ejerció hasta 2022, año en que además se desempeñó como vicario general.

El 21 de diciembre de 2021 fue nombrado obispo titular de Cefala y obispo auxiliar de Caracas, y recibió la ordenación episcopal el 12 de marzo de 2022.