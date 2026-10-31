Transportistas confirmaron ajuste del pasaje para este 1Nov, lo que debes saber

Transportistas acordaron que el costo del pasaje seguirá anclado a $0,25 dólares, por lo que a partir de este 1 de noviembre sufrirá un pequeño ajuste en bolívares pasando de 220 a bs 230.

La información la dio a conocer Nelson Vivas presidente del Bloque del Suroeste y coordinador de todos los Bloques de Caracas: Oeste, Norte Sur, Este, Sur Oeste, Baruta. En este sentido, aclaró que por ahora honrarán los acuerdos suscritos con el gobierno con respecto a la fijación del pasaje en 0,25 dólares acordados en marzo.

Durante la jornada llevada a cabo en la sede de la Unión Conductores Antímano (UCA) y contando con la presencia de todos los presidentes de los 5 bloques de Caracas (Oeste, Este, Baruta, Norte Sur, Suroeste) y adicionalmente con la asistencia de una representación importante de los distintos presidentes de las líneas de la gran Caracas abordaron otros temas que aquejan al sector como el de las unidades detenidas ilegalmente desde el 2024 durante la campaña por las elecciones presidenciales.

Los dueños de dichas unidades exigen su devolución desde hace más de dos años. Además, piden una compensación necesaria, dado que estas unidades, patrimonio familiar, sustento de todas las personas integradas a su operatividad y mantenimiento quedaron despojados de sus fuentes de ingreso y trabajo.

Asimismo, insistieron en la implementación de un bono destinado a la Tercera Edad, Personas con Discapacidad y Estudiantes. Este bono sería de 40 dólares para que las poblaciones más vulnerables del país puedan pagar el pasaje de todo el mes.

Para finalizar, abordaron temas como permisos de Rutas, Registros y Saren.