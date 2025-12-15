Tragedia en Navidad: Se cumplen 26 años del devastador deslave de Vargas

Este 15 de diciembre se cumplen 26 años del comienzo de la tragedia de Vargas, cuando intensas e inesperadas lluvias generaron una serie de deslaves e inundaciones que dejaron un saldo de miles de fallecidos.

Tras varios días de lluvias en Vargas y otros estados de Venezuela, comenzaron deslaves masivos en el litoral. Para el 17 de diciembre, era evidente la magnitud de los destrozos, con pueblos enteros devastados y cientos, o miles, de desaparecidos.

Aunque las cifras de víctimas varían dependiendo de la fuente, más de 90.000 personas terminaron damnificadas, mientras que 130.000 fueron evacuadas.

A casi tres décadas de la tragedia, no hay una cifra precisa sobre la cantidad de fallecidos. Las estimaciones más bajas apuntan que pudieron ser cientos de víctimas, aunque la mayoría indica que fueron miles.

El libro Guinness World Records afirma que la tragedia de Vargas cuenta con el «mayor número de muertos por deslizamientos de tierra». Según esta fuente, la cantidad de muertos oscila entre las 10.000 y 30.000 personas.

MARCA DE LA TRAGEDIA

A pesar de que han pasado más de 25 años desde la tragedia de Vargas, en las localidades del litoral se mantiene su legado de muerte y destrucción. Hasta la actualidad, se trata de un hecho que sigue presente entre los locales.

Expertos en desarrollo urbano, hidrología y gestión de desastres indican que la tragedia fue una consecuencia de la construcción descontrolada en zonas de riesgo. Por tanto, algunos creen que el riesgo se mantiene por los problemas en la planificación urbana.

También los expertos insiste en que es prioritario limpiar las cuencas de la entidad y reparar los gaviones. Además, consideran necesaria la instalación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la entidad.

"El día que la montaña se tragó al mar…" Hace 25 años Venezuela vivió una de las peores catástrofes de su historia. Luego de un período prolongado de lluvias torrenciales, una serie de aludes arrasó con poblaciones enteras en el estado costero de La Guaira (antes estado Vargas) a finales de 1999. Hubo más de 240 mil afectados y el número oficial de fallecidos nunca llegó a conocerse. El país quedó profundamente marcado por este suceso que además coincide con el aniversario de la fundación de la República Bolivariana de Venezuela.

Al cumplir 26 años de la tragedia, la huella de los deslaves de diciembre de 1999 sigue entre los habitantes de la entidad, a la vez que deja en evidencia la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar otra catástrofe de tales proporciones.