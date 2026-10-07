Venezuela

TOME PREVISIONES: Reducirán tránsito a dos canales de circulación en la principal de Las Mercedes

Caraota Digital
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TRANSITO LAS MERCEDES
La noche del martes, iniciaron los trabajos en su segunda fase en Las Mercedes, por lo que será reducido a dos canales de circulación la avenida principal y la calle Trinidad a un canal, así lo informó la autoridad única, Miguel Castejón, quien llamó a los conductores a tomar previsiones.
Castejón indicó que las labores están previstas que duren ocho días, al mismo tiempo que “han sido sembrados 24 árboles nuevos en el boulevard Cópernico (jacarandá, apamate, cedro, araguaney y veras).
En ese sentido, aseguró que se contará con la colaboración de funcionarios de Polibaruta y el trabajo está siendo supervisado por el alcalde Darwin González, “seguimos trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de los baruteños y visitantes”.
NOTA DE PRENSA
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