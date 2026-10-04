Tome previsiones: Así será el cierre de vías en la capital por la carrera Caracas Rock 2026

La celebración de la 25ª edición de la Gatorade Caracas Rock 2026 este domingo 4 de octubre generará importantes restricciones de tránsito en varios sectores del este de Caracas.

Las autoridades de la Alcaldía de Baruta activarán un plan de cierres viales programados que afectarán avenidas principales y autopistas clave desde la noche del sábado.

¿CUÁLES SON LAS VÍAS CERRADAS POR EL CARACAS ROCK 2026?

El cronograma oficial de restricciones vehiculares se divide en dos fases principales entre este 3 y 4 de octubre.

Deesde el sábado en la noche, se producirá la suspensión total del paso en la Autopista Prados del Este en sentido La Trinidad a partir de las 11:00 pm. El bloqueo comprende el tramo desde el empalme con la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro hasta el Distribuidor Santa Fe.

Asimismo, anunciaron el cierre total entre las calles Mucuchíes y Nueva York de las Mercedes, también a partir de las 11:00 pm.

CIERRES DESDE EL DOMINGO 4 DE OCTUBRE (MADRUGADA Y MAÑANA)

• Autopista Prados del Este (Sentido Las Mercedes): Se habilitará un paso controlado de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. desde el túnel de La Trinidad. A partir de las 6:00 a.m., el cierre pasará a ser absoluto.

• Avenidas del recorrido (Desde las 6:00 a.m.): Clausura total en el Paseo Enrique Eraso, Avenida La Guairita (Chuao), Avenida Río de Janeiro y la Avenida José Lazo Martí.

RUTAS ALTERNAS RECOMENDADAS PARA LOS CONDUCTORES

Para garantizar la movilidad de los ciudadanos y evitar atascos vehiculares, los cuerpos de seguridad recomiendan las siguientes vías de desvío:

• Hacia Las Mercedes: Se mantendrá completamente habilitada la carretera vieja de Baruta.

• Hacia Santa Fe y zonas altas: Los conductores pueden utilizar la Avenida Principal de Colinas de Bello Monte y sus transversales. También están disponibles los accesos a través de Los Campitos, Cumbres de Curumo y la calle Suapure.

• Hacia Chuao / El Cafetal: Flujo vial por la Avenida Principal de Caurimare y Avenida Santa Sofía para buscar conexión con el Distribuidor Altamira o la Avenida La Estancia.

La competencia de 10 kilómetros reunirá a unos 17.000 atletas en el asfalto capitalino. Se prevé que el paso sea restablecido de forma progresiva una vez culmine el evento deportivo del domingo por la mañana.