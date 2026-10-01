Venezuela

Toma previsiones: Pasaje urbano subió a partir de este 1-Oct, este es el nuevo monto que cobrarán los transportistas

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
pasaje
El sector transporte está en emergencia y piden diálogo con el Gobierno. Foto Archivo

El presidente del Frente Unido de Transporte, José Luis Trocel, confirmó que a partir de este jueves, 1 de octubre, aumentó el pasaje urbano.

En ese sentido, indicó en una entrevista ofrecida a Caraota Digital que ahora cobrarán 220 bolívares.

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Vale recordar que este incremento forma parte del acuerdo al que llegaron los transportistas con el Gobierno.

Por otra parte, en la Gaceta Oficial no se ha hablado del aumento del pasaje los días feriados y domingos, sin embargo, los transportistas señalan que han colocado un 20% de incremento. Dicho monto también se cobrará después de las 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

«Los domingos y feriados será de 260 bolívares» el pasaje, acotó.

Con respecto al pasaje de los estudiantes, Trocel expresó que «sigue igual».

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Por su parte, Nelson Vivas, presidente de la A.C. Conductores de La India y vocero del sector, sostuvo que las personas de la tercera edad y los discapacitados quedaron exonerados.

«Aunque hay que destacar que muchos señores de la tercera edad o personas que tengan una discapacidad se han acostumbrado a cancelar la mitad de la tarifa y bienvenidos porque nos hace falta mucho para poder mantener nuestras unidades», expresó.

 

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