Toma previsiones: La razón por la que quitaron los semáforos en esta avenida en Las Mercedes

La autoridad única de Las Mercedes, Miguel Castejón, informó que fueron removidos los semáforos de la intersección de la avenida Orinoco con las calles Nicolás Copérnico y New York.

Destacó que esto forma parte de los avances que se realizan para el Bulevar Tolón, con el fin de crear la nueva redoma que será una solución para agilizar el tráfico.

«Desde la gestión del alcalde Darwin González, buscamos ganar espacios públicos para los vecinos y zonas caminables para los que hacen vida comercial y residencial», señaló.

Para evitar el colapso vehicular en el sector, funcionarios de Polibaruta están prestando orientación para la fluidez en la vía. Además, indicaron que se retomará con normalidad en las próximas 48 horas aproximadamente.

EL BULEVAR TOLÓN EN LAS MERCEDES

La propuesta arquitectónica contempla una reingeniería profunda del espacio público, centrada en otorgarle prioridad absoluta al ciudadano. Entre los componentes clave del desarrollo se destacan:

Pavimentación y Aceras: el reemplazo total de caminerías por superficies contemporáneas para optimizar el tránsito seguro de peatones.

Redoma de Circulación: reordenamiento de las intersecciones viales adyacentes para agilizar el tráfico de forma más eficiente.

El mobiliario y servicios: la instalación de bancos modernos, luminarias de alta eficiencia y zonas confortables de descanso.

La infraestructura verde: la incorporación de paisajismo sostenible y árboles que aportarán sombra y frescura al eje urbano.