Toma precauciones: Anunciaron el cierre parcial del túnel Boquerón 1 en la Caracas-La Guaira, estos son los motivos y los horarios

El ministerio de Transporte informó este sábado sobre el cierre parcial del túnel Boquerón 1 ubicado en la autopista Caracas-La Guaira, en ambos sentidos.

«Se les informa a los conductores que este 31 de octubre se efectuará el cierre parcial del túnel Boquerón I en la Autopista Caracas – La Guaira en ambos sentidos, debido a labores de inspección exhaustiva de la estructura. Por tanto, invitamos a tomar sus previsiones», publicó el organismo en sus redes sociales.

La medida se hará efectiva desde las 10 de la noche de este sábado hasta las 5 de la madrugada del 1 de noviembre.

El ministerio de Transporte destacó que estos trabajos buscan contribuir a garantizar una movilidad más fluida y segura para quienes transitan por la autopista.

En las últimas semanas, el ministerio inició un plan de cierres nocturnos por rehabilitación vial.

Estas restricciones van desde el kilómetro 0 hasta el 16 en ambos sentidos, afectando directamente el flujo regular hacia el túnel.

Además, esta semana, equipos técnicos del organismo se desplegaron para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en el túnel La Planicie 1, sentido este – oeste, para hacer revisión de cableado y caja de control, y cambio de lámparas a lo largo de la estructura.