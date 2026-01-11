«Todos sangramos por la nariz»: El relato de un guardia que aseguró que EEUU usó una «arma misteriosa» durante la captura de Maduro

Un guardia de seguridad, que estuvo durante la redada que terminó con la captura de Nicolás Maduro, aseguró en su testimonio de los hechos del 3 de enero que EEUU empleó una «arma misteriosa y potente» que fue capaz de hacerlos sangrar por la nariz y boca, lo que los dejó prácticamente inutilizados.
En el relato, citado en X (Twitter) por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, esta persona describió cómo los soldados norteamericanos abatieron a muchos en un parpadeo. Cuenta que, para ello, usaron tecnología «nunca antes vista».
«Estábamos en guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No sabíamos cómo reaccionar», narró el guardia.
Luego, precisó, aparecieron unos ocho helicópteros desplegando apenas unas 20 tropas estadounidenses. Sin embargo, dijo que esos pocos bastaron pues venían armados «con algo más poderoso» que armas de fuego.
«Eran tecnológicamente muy avanzados. No parecían nada contra lo que hayamos luchado antes», señaló. «Éramos cientos, pero no teníamos ninguna oportunidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad. Parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto», acotó.
EL ATAQUE CON EL «ARMA MISTERIOSA»
Luego, prosiguió, usaron el arma misteriosa. «En un momento dado, lanzaron algo; no sé cómo describirlo. Fue como una onda sonora muy intensa. De repente sentí como si mi cabeza explotara por dentro».
A partir de allí, comentó, las fuerzas venezolanas comenzaron a sentir efectos inmediatos «y horribles».
«Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos. Ni siquiera pudimos ponernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera», agregó.
Según voceros del gobierno, Venezuela sufrió cerca de 100 bajas tras la incursión. Sin embargo, no está claro si algunas de ellas las causó el arma misteriosa.
«Esos veinte hombres, sin una sola baja, nos mataron a cientos. No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Te juro que nunca he visto nada igual», dijo. «Estoy enviando una advertencia a cualquiera que crea que puede luchar contra Estados Unidos: no tienen ni idea de lo que son capaces», concluyó.
