Tiernos y juguetones: El video viral que publicaron de los leones blancos que nacieron en el Zoológico de Maracay

El Zoológico Las Delicias en el estado Aragua compartió el tras cámara del trabajo que hacen para dar a conocer a sus animales que hacen vida en sus instalaciones.

«¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las fotos y videos que ves aquí diariamente? Hoy te abrimos las puertas de la producción audiovisual. Entre cámaras, lentes y la mejor energía, cuidamos cada detalle técnico para mostrarte la majestuosidad de nuestro zoológico con la máxima calidad que te mereces», indicó en un post compartido en sus redes sociales que se viralizó.

«La belleza del Zoológico Las Delicias no solo se vive en persona… ¡también se siente a través de cada captura!», añadió.

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El zoológico compartió un video en el que se ven los pormenores de la sesión. «El día de hoy toca la renovación de fotos de los leones blancos de Timbavati del Zoológico Las Delicias», dice el fotógrafo.

En primer lugar fotografió a Furia una leona de nueve meses de edad y 55 kilos. Posteriormente, fue el turno de los leoncitos de tres meses que actualmente tienen un peso aproximado de 12 kilos.