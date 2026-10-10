«Tienen un mes»: Román Maniglia instó a empresarios a prepararse para la próxima reforma tributaria

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, instó el viernes a los empresarios del país a hacer la transición con miras a la próxima reforma tributaria y así no los agarre «descuidado».

Durante la Asamblea Anual de Fedecámaras 2026, Maniglia solicitó que el empresariado lleve a cabo los ajustes necesarios en sus respectivas compañías durante este mes.

«Tienen este mes para ir a la transición para cuando salga la nueva reforma estemos al día para que no los agarre el descuido y tenga que buscar un contador», subrayó.

Román Maniglia a los empresarios: “Tienen este mes para hacer la transición” de cara a la reforma tributaria El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, invitó a los empresarios venezolanos a realizar los… pic.twitter.com/htoewzGjx0 — contrapunto.com (@contrapuntovzla) October 9, 2026

Al respecto, el superintendente indicó que en Venezuela se requiere una reforma tributaria que propicie un escenario de transparencia. «Usted puede trabajar correctamente, puede trabajar tranquilamente, pero con las cuentas claras», acotó.

El superintendente además destacó un giro doctrinario enfocado en un modelo de fiscalización que aprovecha la tecnología y la analítica bancaria. Durante su intervención, el funcionario afirmó: «Yo ya no veo un fiscal en la calle».

Explicó que capacitan a los funcionarios junto con la Escuela Nacional de Hacienda, gremios profesionales y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Este plan busca formar asesores enfocados en resolver discrepancias y no en actuar como agentes punitivos.

El superintendente reafirmó la importancia del trabajo conjunto con el sector productivo y señaló: «Para ustedes como ente privado, el mejor socio es el Gobierno». Asimismo, reiteró que la recaudación debe crecer como resultado directo de la reactivación económica.

Acompañamos la jornada de la 82 Asamblea Anual de @fedecamaras y conversamos sobre la nueva era de transformación que estamos trabajando en el @SENIAT_Oficial para la construcción de una nueva cultura tributaria. Gracias a las directrices de nuestra presidenta @delcyrodriguezv… pic.twitter.com/D1ijGfJqCX — Román Maniglia (@romanmanigliave) October 10, 2026

Entre los anuncios de corto y mediano plazo figura la eliminación de los anticipos quincenales del ISLR calculados sobre ingresos brutos. También destacan el retorno del ciclo mensual para el IVA y la revisión del efecto distorsionante del IGTF.

Finalmente, el plan contempla la restitución de los convenios de estabilidad jurídica. Además, prevé la aprobación de un régimen de amnistía o remisión fiscal que liquidará las disputas pendientes en el ámbito administrativo y judicial.