¿Tienen libertad plena? Lo que reveló Héctor Rovaín, expolicía metropolitano, tras ser liberado

Vecinos y familiares del sector 23 de Enero en Guatire recibieron con cánticos de «libertad», banderas de Venezuela y luces al policía metropolitano Héctor Rovaín, tras 23 años privado de libertad en condición de preso político.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando se abrazó con sus familiares entre llanto.

«Siento una alegría muy inmensa, llorando aquí, recibiendo a toda mi familia. 23 años, un mes y unos cuantos días separado de ellos injustamente. Las pruebas del juicio arrojaron todo que era negativo, pero había que sentenciarnos», dijo en declaraciones para NTN24.

Rovaín aclaró que no tiene libertad plena y su caso aún sigue abierto ante la justicia. «Mañana tengo que ir al tribunal, no fue una libertad plena y no sé cuales son las restricciones».

«Dice la boleta, libertad condicional con medida humanitaria», expresó.

Después de 23 años en prisión, Héctor Rovaín vuelve a su hogar en Guatire. Su familia lo recibió con el abrazo que esperó más de dos décadas. pic.twitter.com/c08Xgd22wQ — Oliver Fernández (@oliverandresfz) May 21, 2026

Asimismo, destacó las cosas que se perdió mientras estuvo detenido. «Los 23 años no me los van a quitar de encima. Ya los años pasaron. Dejé gente pequeña que ya son adultos. Sobrinas pequeñas que ya son mujeres. Mis padres que los perdí, estando preso, Mi mamá murió en 2013, mi papá en 2019», dijo.

«Mi hijo tenía 4 años cuando me privaron de libertad, no lo pude llevar ni al preescolar, ni a la primaria, ni a la secundaria. Se graduó de bachiller, se fue del país y todavía no he tenido contacto con él», comentó.