«Texto sumamente incompleto y potencialmente peligroso», los dardos de Delsa Solórzano sobre el proyecto de Ley de Amnistía

La dirigente Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, alertó este viernes sobre algunos riesgos y problemas que tendría el texto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Una vez se filtró el texto de la ley, Solórzano señaló varias observaciones en el primer borrador de la propuesta. «Debemos advertir que se trata de un texto sumamente incompleto y potencialmente peligroso», indicó.

«El proyecto consta de 13 artículos y limita de manera estricta su aplicación a diez momentos específicos, vinculados a hechos calificados como violencia política», indicó Solórzano en su cuenta de X (Twitter).

El Artículo 6 del proyecto de ley precisa distintas fechas, incluyendo protestas o los hechos alrededor de las elecciones presidenciales de 2013 y 2024. Sin embargo, Solórzano advirtió que excluye otros escenarios o casos.

SOLÓRZANO SEÑALA LOS RIESGOS

La exdiputada indicó que la ley no menciona a quienes hayan sido procesados por las leyes Simón Bolívar o Contra el Odio. Tampoco se mencionan las «causas de jurisdicción militar», algo relevante al tomar en cuenta que decenas de presos políticos son funcionarios.

«Cualquier derogatoria del marco legal represivo que permitió y sigue permitiendo la persecución por razones políticas. Siendo así, al no derogarse expresamente estas leyes, queda abierta la puerta para nuevas detenciones», expuso Solórzano.

La opositora también alertó que la ley no garantiza el fin de las inhabilitaciones políticas o mecanismos para reparar a las víctimas. A esto se suma que la amnistía «no es automática», puesto que los casos deben ser verificados por un juez.

Para Solórzano, esta ley es «insuficiente para avanzar hacia una solución integral que garantice justicia, reconciliación y la plena restitución del Estado de derecho y libertad para los presos políticos».

#ATENCIÓN #ACTUALIZACIÓN #AMNISTÍA Leyendo en este momento el primer borrador de la propuesta de Amnistía. Debemos advertir que se trata de un texto sumamente incompleto y potencialmente peligroso. En ese sentido, formulamos las siguientes observaciones: El proyecto consta de… — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 6, 2026



La Asamblea Nacional aprobó el jueves, en primera discusión, el proyecto de ley. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo desde la Zona 7, donde hay decenas de presos políticos, que «espera que todos estén sueltos» para la próxima semana.

Para la mañana del miércoles, Foro Penal había registrado la excarcelación de 350 presos políticos, aunque otras ONG brindan cifras un poco más altas. Según voceros gubernamentales, han sido liberadas más de 800 personas.