Teleférico Warairarepano anunció horario especial para lunes y martes de Carnaval, así quedó establecido

El Sistema Teleférico Warairarepano activó un horario especial para que locales y visitantes aprovechen al máximo los días 16 y 17 de febrero, jornadas de las fiestas de Carnaval.

Los encargados establecieron distintos horarios durante la semana festiva para brindar mayor flexibilidad a todos los usuarios. Las cabinas funcionarán los días lunes y martes desde las 10:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

La administración abrirá el sistema el miércoles, jueves y viernes desde las 12:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. Mientras tanto, durante el fin de semana, el teleférico retomará su horario matutino habitual de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Quienes suban al Parque Nacional Warairarepano disfrutarán una oferta integral que combina la gastronomía local con platos típicos y dulces criollos. Los distintos locales esperarán a los visitantes con una amplia variedad de sabores tradicionales.

El Warairarepano ofrece vistas panorámicas de 360° y su característico clima de montaña para el deleite de los senderistas. Además, el personal coordina actividades especiales de recreación pensadas para el disfrute de toda la familia durante el asueto de Carnaval.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE CARGA, RESTRINGIDO EN CARNAVAL

Por otro lado, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la restricción de circulación para los vehículos de carga pesada entre este domingo y el miércoles, buscando garantizar la seguridad vial durante el asueto de Carnaval.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el INTT brindó detalles sobre la medida. La restricción comenzará a la 1 de la madrugada del domingo, 15 de febrero, a la 1 de la mañana del miércoles, afectando a los vehículos con carga superior a los 3.500 kg.

La restricción tiene el «objetivo de garantizar la seguridad vial, durante esta temporada de Carnaval». Igualmente, cabe destacar que el INTT establece algunas excepciones y algunos vehículos de carga pesada que sí podrán circular.

«Esta prohibición de circulación no aplica a vehículos que transportan alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primarias; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, materiales de telecomunicaciones para la defensa de la Nación», añadió el INTT.

También estarán exentos los vehículos con agua potable o químicos para su potabilización, medicinas de corta duración, oxígeno, hielo seco, desechos sólidos de origen domiciliario, gas de uso doméstico o camiones con combustible.