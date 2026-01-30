Dólar oficial experimentó alza considerable este 30Ene: Así se cotizó

Este viernes, 30 de enero, el dólar oficial experimentó una notable alza al cotizarse en Bs. 367,3 según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV).

La tasa subió notablemente con respecto al cierre del jueves que se cotizó en Bs. 363,66. Mientras, el euro se ubicó en 439,46 bolívares, registrando también una tendencia alcista en comparación con los 434,43 bolívares en los que había cerrado el día anterior.

“El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes”, señaló el ente emisor a través de su página web.

Vale recordar que durante los últimos meses autoridades venezolanas han perseguido y detenido a los implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Hasta la fecha han privado de libertad a 58 personas relacionadas con esta actividad.

Los arrestos han ocurrido en localidades de Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN LA ECONOMÍA DE VENEZUELA

La economía de Venezuela sigue con una fuerte adopción del dólar, desde que la administración de Nicolás Maduro permitió que se usara esta divisa extranjera como alternativa a la pérdida de valor del bolívar.

A pesar de que durante años mantuvo fuertes restricciones, Maduro terminó cambiando su postura y finalmente se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

Desde entonces comerciantes y ciudadanos han adoptado esta moneda como una opción para evitar la devaluación de sus ingresos y para proteger sus capitales.

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».