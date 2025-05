Suspendieron los vuelos provenientes de Colombia: Este sería el motivo, según Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la suspensión de vuelos comerciales provenientes de Colombia.

A través de una rueda de prensa, sostuvo que la medida se tomó luego de que detectaran presuntos planes de grupos violentos que buscan perpetrar atentados terroristas con explosivos en el país.

«Hemos dado instrucciones que se suspendan de manera inmediata todos los vuelos que venían desde Colombia a Venezuela. La información que tenemos tiene que ver con este tipo de traslados de gente, que pretenden entrar como cualquier turista a Venezuela», anunció Cabello.

#ÚLTIMAHORA | Diosdado Cabello anunció que se han suspendido de forma inmediata todos los vuelos entre Colombia y Venezuela por: «personas que vienen con objetivos claros y van a entrar como cualquier turista». Video: VTV pic.twitter.com/2vJi2sFcDS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 19, 2025

El ministro sostuvo que la medida de suspensión de los vuelos se extenderá más allá del 25 de mayo, día que se realizarán las elecciones regionales y parlamentarias en el país.

«Los planes de ellos no llegan al 25 nada más, ellos tienen en su mente enferma que tendrán una situación continuada de violencia. Nosotros sabemos que ellos no aguantan mediodía, pero en su planificación no hablan del 25 y 26 sino más allá», dijo.

Diosdado Cabello precisa que la suspensión de vuelos desde Colombia es de manera inmediata, y dice que «seguro» se extenderá más allá de las elecciones del 25 de mayo. pic.twitter.com/0DguaKwshY — Adriana Núñez Rabascall (@Adriananunezr) May 19, 2025

¿POR QUÉ LA SUSPENSIÓN DE VUELOS DESDE COLOMBIA?

Cabello indicó que detuvieron a 38 personas, 17 extranjeros y 21 venezolanos, que llegaron al territorio nacional por vía aérea y terrestre «con artefactos explosivos».

Entre las nacionalidades de los extranjeros detenidos están colombianos, mexicanos y ucranianos.

Destacó que pretendían llevar a cabo «ataques con explosivos dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela», así como hospitales, subestaciones eléctricas entre otros puntos.

«Hace algunos días nos llegó una información que simplemente la alerté y hoy la ratifico de ataques con explosivos dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela. Ellos en sus reuniones dicen que si le ponen una bomba a una embajada el mundo entero se va a enterar, y se hablará de la debilidad del gobierno», reveló Cabello.

«A ellos no les importa si hay saldo de bajas. Lo que quieren es tener resonancia internacional. También señalan comandos policiales, porque eso según ellos hará que las fuerzas policiales se sumen a su movimiento; Asimismo estarían planeando atacar hospitales, centros asistenciales», añadió.