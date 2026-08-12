Supervisaron operativo de limpieza de escombros en La Guaira: Ya han quitado un 23%

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez, confirmó la limpieza de casi 500 mil toneladas de escombros en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio.

«Ya tenemos más de 497 mil toneladas de material movilizado hasta el centro de disposición final. Eso es aproximadamente un 23% del total general que quedó producto de estos lamentables hechos», dijo Ramírez durante un video divulgado en sus redes sociales.

«En esta oportunidad tenemos aquí a los equipos especiales que ha enviado nuestra presidenta para activar todo un dispositivo de este despeje, que son los camiones rockeros, camiones que se utilizan en grandes minas y que están hoy dispuestos para esta operación que se están realizando desde estos puntos de trabajo», añadió Ramírez.

En este sentido, destacó la maquinaria pesada con la que cuentan. «Inclusive se ha dispuesto de un superjumbo, que en su pala tiene una capacidad aproximada de movilizar más de 22 toneladas de material hasta estos super camiones que pueden recolectar más de 120 toneladas en cada uno de sus viajes».

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«De manera que, disponemos de los mejores equipos para cumplir con esta tarea y garantizar que el plan de despeje digno y seguro vuelva a restituir la normalidad en esta zona», concluyó.