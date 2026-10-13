Venezuela

Súmate se pronuncia y estas son sus exigencias para la Mesa de Diálogo entre AN 2015 y Gobierno

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
5 Min de Lectura

La asociación civil Súmate hizo una exigencia a los integrantes de la Mesa de Diálogo entre gobierno y la Asamblea Nacional de 2015: que haya independencia en los comités de postulaciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Súmate emitió un comunicado en sus redes sociales en donde consideró «positivos» los acuerdos para designar nuevos poderes Judicial y Electoral. Sin embargo, recordó que los comités deben tener «representantes de los diferentes sectores de la sociedad».

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«Deben estar atentos y diligentes para que se cumpla con las directrices establecidas por la Constitución de la República», apuntó Súmate, luego de que se difundiera la lista de 127 candidatos para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales.

Súmate subrayó que la Mesa de Diálogo debe asegurar que «cumpla con todos los mecanismos establecidos en la Constitución». En ese sentido, consideró «crucial» que los integrantes tengan «convicciones democráticas y de estar al servicio de los ciudadanos por igual».

«(Deben) ser personas que provengan y representen a los diversos sectores fundamentales de la sociedad civil, que no tengan compromisos ni estén sometidos a dictámenes de parcialidades políticas y económicas», sentenció.

EXPECTATIVAS DE SÚMATE

La asociación concluyó que para ambos poderes deben ser «escogidas las personas más idóneas» que «cumplan todos los requisitos». Para Súmate, la exigencia es clara: que los elegidos «sean realmente independientes e imparciales»

«Estamos convencidos de que un nuevo TSJ y un nuevo CNE, designados conforme a lo establecido en la Constitución de la República, podrá garantizar a todos los venezolanos los derechos al sufragio y a la participación política», apuntó.

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Súmate sostuvo que estos dos poderes son elementales para garantizar libertades políticas, de expresión y de acceso a la información. «Eviten que el poder político se apodere del control de ambos procesos», concluyó.

El pronunciamiento de Súmate se dio mientras que la comisión preliminar entrevista a aspirante del Comité de Postulaciones Judiciales. Se espera que esta fase del proceso concluya el viernes, 16 de octubre.

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