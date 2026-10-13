Súmate se pronuncia y estas son sus exigencias para la Mesa de Diálogo entre AN 2015 y Gobierno

La asociación civil Súmate hizo una exigencia a los integrantes de la Mesa de Diálogo entre gobierno y la Asamblea Nacional de 2015: que haya independencia en los comités de postulaciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Súmate emitió un comunicado en sus redes sociales en donde consideró «positivos» los acuerdos para designar nuevos poderes Judicial y Electoral. Sin embargo, recordó que los comités deben tener «representantes de los diferentes sectores de la sociedad».

«Deben estar atentos y diligentes para que se cumpla con las directrices establecidas por la Constitución de la República», apuntó Súmate, luego de que se difundiera la lista de 127 candidatos para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales.

Súmate subrayó que la Mesa de Diálogo debe asegurar que «cumpla con todos los mecanismos establecidos en la Constitución». En ese sentido, consideró «crucial» que los integrantes tengan «convicciones democráticas y de estar al servicio de los ciudadanos por igual».

«(Deben) ser personas que provengan y representen a los diversos sectores fundamentales de la sociedad civil, que no tengan compromisos ni estén sometidos a dictámenes de parcialidades políticas y económicas», sentenció.

EXPECTATIVAS DE SÚMATE

La asociación concluyó que para ambos poderes deben ser «escogidas las personas más idóneas» que «cumplan todos los requisitos». Para Súmate, la exigencia es clara: que los elegidos «sean realmente independientes e imparciales»

«Estamos convencidos de que un nuevo TSJ y un nuevo CNE, designados conforme a lo establecido en la Constitución de la República, podrá garantizar a todos los venezolanos los derechos al sufragio y a la participación política», apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «DEBEMOS EVITAR QUE SE CONVIERTA EN UN REPARTO DE CUOTAS»: HABLÓ DIPUTADO DE LA AN 2015 SOBRE RENOVACIÓN DEL TSJ

Exhortamos a integrantes de Mesa de Diálogo Nacional a asegurar independencia de los Comités de postulaciones al nuevo TSJ y CNE En comunicado exhortamos a los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de la Asamblea Nacional de 2015, a asegurar que en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) se cumpla con todos los mecanismos establecidos en la Constitución de la República, comenzando por actuar para asegurar que los designados a integrar los Comités de Postulaciones para ambos procesos de selección de los candidatos a integrar las directivas de las diferentes salas del TSJ y del Poder Electoral, sean personas que provengan y representen a los diversos sectores fundamentales de la sociedad civil, que no tengan compromisos ni estén sometidos a dictámenes de parcialidades políticas y económicas, y que en su accionar hayan demostrado convicciones democráticas y de estar al servicio de los ciudadanos por igual; además de tener conocimientos de los asuntos que conciernen a ambos poderes públicos mencionados. Igualmente, hacemos un llamado a la Mesa de Diálogo Nacional para que hagan todo lo posible con el fin de favorecer y permitir que los diferentes sectores de la sociedad civil participen en la conformación de los Comités de Postulaciones Judiciales y Electorales, y fundamentalmente en la selección y designación de los candidatos a nuevos magistrados del TSJ y nuevos rectores del CNE; y eviten que el poder político se apodere del control de ambos procesos. Ver comunicado:

https://t.co/kGEmv7w41E — A.C. Súmate (@Sumate) October 13, 2026



Súmate sostuvo que estos dos poderes son elementales para garantizar libertades políticas, de expresión y de acceso a la información. «Eviten que el poder político se apodere del control de ambos procesos», concluyó.

El pronunciamiento de Súmate se dio mientras que la comisión preliminar entrevista a aspirante del Comité de Postulaciones Judiciales. Se espera que esta fase del proceso concluya el viernes, 16 de octubre.