Suben a 29 los presos muertos bajo custodia del Estado en los últimos tres meses, van seis en junio

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la muerte de otro privado de libertad en las cárceles del país, por lo que se elevó a 29 la cantidad de presos fallecidos bajo custodia del Estado venezolano entre abril y junio de este año.

A través de redes sociales, el OVP indicó que murió Rafael José Vásquez García, quien estaba detenido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales «26 de Julio», en el estado Guárico.

«El recluso falleció este mes de junio por un shock hipovolémico y otras complicaciones de salud, como consecuencia de la grave falta de atención médica integral en los penales del país», señaló el organismo.

En ese sentido, el OVP acotó que con Rafael, ya suman seis los privados de libertad fallecidos en centros penitenciarios solo en junio:

Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III.

Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia.

Fabiana Desiree Páez Fernández, en La Crisálida.

Yonny José Bastidas Briceño, en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro, en Santa Ana, estado Táchira.

José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina.

El OVP reiteró que es responsabilidad estricta de las autoridades venezolanas «velar por la vida e integridad de las personas bajo su custodia, tal como lo exige la ley».

«Exigimos que se garantice el derecho humano a la salud y a la atención médica oportuna en las cárceles», apuntó.