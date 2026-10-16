Sociedad Anticancerosa proyecta 85 mil 503 nuevos casos de cáncer en el país en 2026

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), en alianza con el Centro de Estadística y Matemática Aplicada (CEMA) de la Universidad Simón Bolívar (USB), presentó sus proyecciones para 2026. La cual, arrojó que el país registrará 85 mil 503 nuevos casos de cáncer, lo que equivale a unos 234 nuevos diagnósticos diarios.

De este modo, la SAV sigue cumpliendo su rol de institución educativa y de investigación, cuya misión es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades oncológicas en el país.

De acuerdo con esta investigación, basada en modelos estadísticos y datos oficiales históricos de mortalidad e incidencia nacional, estimó además 35 mil 484 fallecimientos por enfermedades neoplásicas durante el año. Lo que representa un promedio de 97 decesos al día. Esta cifra refleja que se producirían 42 muertes por cada 100 personas diagnosticadas.

El doctor Juan Saavedra, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la SAV, aclaró que estas estimaciones “no son un mapa final, constituyen una alerta para la acción colectiva. Nuestro mensaje es que debemos hacer una sinergia entre instituciones, médicos, empresas y sector público, para trabajar contra el cáncer en tres pilares: educación, diagnóstico temprano con tratamiento oportuno e inversión en cáncer”.

Distribución por sexo y diagnóstico temprano De acuerdo con estadísticas regionales, en Latinoamérica solo el 20% de las patologías oncológicas se detectan a tiempo, lo que incide en el aumento de la mortalidad.

En Venezuela, la proyección de mortalidad pasó de 33 mil decesos en 2024 a más de 35 mil 484 para 2026, es decir, 2 mil 484 casos más.

La distribución de los 85.503 nuevos casos previstos se desglosa así:

Hombres: 44.238 diagnósticos (51,7%)

Mujeres: 40.708 diagnósticos (47,6%)

En cuanto a la mortalidad proyectada (35.484 decesos):

Pacientes masculinos: 18.389 fallecimientos (51,8%)

Pacientes femeninos: 17.366 fallecimientos (48,9%)

CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO LIDERAN EN MUJERES

El Dr. Saavedra indicó que las afecciones de mama y cuello uterino se mantienen como las de mayor incidencia y mortalidad en la población femenina, sumando 15 mil 522 nuevas detecciones conjuntas para 2026.

Cáncer de mama: proyecta 9.354 nuevos casos y 4.080 fallecimientos proyectados. Los tumores mamarios se diagnostican principalmente entre los 45 y 54 años.

proyecta 9.354 nuevos casos y 4.080 fallecimientos proyectados. Los tumores mamarios se diagnostican principalmente entre los 45 y 54 años. Cuello uterino: estima 6.168 nuevos casos y 2.064 fallecimientos. Se detecta con mayor frecuencia entre los 35 y 44 años.

estima 6.168 nuevos casos y 2.064 fallecimientos. Se detecta con mayor frecuencia entre los 35 y 44 años. Otras patologías: se calculan 1.928 casos en cuerpo uterino y 1.375 en ovarios.

El especialista insistió en que las mujeres se deben realizar la mamografía y el ecosonograma mamario de control a partir de los 35 años, como herramienta de detección temprana por excelencia, y adoptar hábitos de vida saludables como controlar el peso, alimentarse bien, no fumar y protegerse del sol, que son los factores de riesgo modificables.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD ANTICANCEROSA

Actividades de promoción y educación oncológica en octubre El gerente de la SAV insiste en que la alfabetización oncológica (educación y campañas de información) dirigida a toda la población para que adopten estilos de vida saludables es clave para reducir el impacto de la enfermedad.

“Solo con alimentarse bien, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida sano se reduce entre 25% a 30% la mortalidad por cáncer”.

Para promover la detección temprana de enfermedades oncológicas, este mes de octubre la SAV realizará diversas jornadas de salud en El Junquito, la Colonia Tovar, La Guaira y zonas de Caracas.

Igualmente, efectuará actividades educativas y divulgativas como conversatorios y diversas presentaciones de la obra “Florecer en rosa”, en centros comerciales e instituciones públicas como el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para conocer más de los eventos del mes de octubre y obtener información de interés sobre prevención y tratamiento de enfermedades oncológicas se puede visitar la página web de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV): www.sociedadanticancerosa.org/ o seguirlos en sus redes sociales.