EN VIDEO: Sismo de magnitud 4 se registró en La Guaira la madrugada de este 18Ago, se sintió en varias zonas de Caracas

Un sismo de magnitud 4.0 se sintió la madrugada de este martes, 18 de agosto, en el centro del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó que el epicentro del sismo fue localizado a 10 kilómetros al noroeste del estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

FUNVISIS

Sismo sentido

18/08/2026 03:07

Mag (Mw): 4.0

Prof: 10.0 km

Epicentro: 10.640 N -67.011 O

10 km al noroeste de La Guaira pic.twitter.com/FVWCQwwpGY — Funvisis (@SomosFunvisis) August 18, 2026

Además tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el reporte del organismo en sus redes.

El temblor, ocurrido a las 3: 07 a.m. y se sintió también en varias zonas de Caracas, Miranda y La Guaira.

18/08/2026 3:07am Hace minutos se registró un sismo de una magnitud superior a 4.5 en la escala de Richter con epicentro en La Guaira, según aplicaciones y de 4.0 según Funvisis. Reporta si en donde te encuentras lo sentiste. pic.twitter.com/gf5K0YpFwS — Roman Camacho (@rcamachovzla) August 18, 2026

EL BALANCE TRAS LOS TERREMOTOS DEL 24 DE JUNIO

Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438. Esto después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.

Rodríguez indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados.

#18Ago #Caracas #Sismo

El sismo de magnitud 4 sacudió varias zonas de la Gran Caracas en la madrugada de este martes Una cámara de seguridad en la comunidad de Isaías Medina Angarita captó el momento del temblor a las 3:07 a. m. pic.twitter.com/GXbwKQAUeO — Reporte Ya (@ReporteYa) August 18, 2026

Además, detalló que 59.109 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 han sido catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en «alto riesgo».