Venezuela

Sigue en alza: Así se cotizó el dólar oficial este 24-Oct

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Dólar oficial se acerca a los 130 bolívares: Así lo cotizarán este 7Ago

El dólar oficial inició la jornada de este 24 de octubre con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 214,42.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del jueves  que se cotizó en Bs. 212,48. Mientras, el euro tiene un valor de Bs. 249,02.

Leer Más

EN MIRANDA | Desalmado abusaba sexualmente de su hija con discapacidad, lo hacía junto a otro sujeto
Gobierno de Maduro calificó de «omisiva y parcializada» la posición del alto comisionado de la ONU sobre caso de venezolanos en El Salvador
TSJ encarga a Ricardo Cusanno crear junta para reestructuración de Cruz Roja Venezolana

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes», acotó el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Estados Unidos destruyó otra lancha con drogas en el Caribe: «Era operada por el Tren de Aragua y hay seis muertos»
EEUU
inflación
FMI proyectó que Venezuela podría volver a tener la inflación más alta del mundo, así cerraría en 2025
Mundo
Un trágico accidente sacudió la autopista Interestatal 10 en Ontario, en California (EEUU), cuando un joven camionero identificado como Jashanpreet Singh, de 21 años, perdió el control de su vehículo mientras conducía bajo los efectos de sustancias ilícitas. 
Tres fallecidos dejó brutal accidente causado por camionero indocumentado, ICE lo calificó como “criminal de la India”
EEUU