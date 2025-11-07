«Si nos atacan les va a salir muy caro»: El mensaje de Héctor Rodríguez en medio de las tensiones con EEUU

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, rechazó este viernes el despliegue militar que mantiene Estados Unidos frente a las costas de Venezuela en el mar Caribe.

En ese sentido, aseguró que los venezolanos están listos para defender el país.

«La única forma que no nos ataquen es que sepan que si lo llegaran a hacer les va a salir muy caro porque cuadra por cuadra vamos a defender este territorio», dijo.

Rodríguez sostuvo que «para garantizar la paz tenemos la obligación de prepararnos para defender este territorio».

«Hay que prepararnos por si los locos se atrevieran a más», comentó en un acto transmitido por Venezolana de Televisión.

Destacó que el «enemigo» del país «está buscando información de nosotros por todas partes», por lo que pidió «no mandar fotos» de todos los resultados de las asambleas de base «por seguridad».

LO QUE DICE MADURO

Nicolás Maduro aseguró que la «paz» de Venezuela no puede «depender» de lo que haga Estados Unidos, mientras este país refuerza el despliegue militar en el mar Caribe para, dice, hacer frente al narcotráfico.

Maduro encabezó una jornada de trabajo en la comuna Parque Caiza, en el estado Miranda. Durante su alocución, sostuvo que «la democracia nueva no puede imitar ningún modelo en el mundo».

«Ni la economía, ni la vida política, ni la vida social, ni la paz de Venezuela, puede depender de lo que escriban los gringos. Allá ellos con su complejo de superioridad que se creen supremacistas y acá nosotros garantizando la paz, prosperidad, y libertad», dijo.

Maduro sostuvo que el país «consiguió el camino» y la democracia «está renaciendo» en el país. «Es ejemplar, de ciclo completo, directa y para el pueblo, la democracia verdadera es la venezolana», añadió.