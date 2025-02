¿Será candidato en las elecciones? Lo que dijo Capriles sobre supuesta negociación con Maduro y su inhabilitación

El dirigente político, Henrique Capriles, reiteró su llamado a la oposición a participar en las próximas elecciones, al tiempo que rechazó las acusaciones en su contra sobre una supuesta negociación con Nicolás Maduro.

«Ahora, que tú escuches gente de la oposición democrática, gente que además uno conoce, como diciendo ‘es que Maduro se puso de acuerdo porque él va a ser candidato a tal cosa’. ¿De verdad usted se va a hacer eco de una mentira de Maduro? Él es el primero que sabe, porque fue el que mandó a inhabilitarme, que yo no puedo ser candidato ni a concejal», añadió durante una entrevista con Rafael Galicia.

🟡 Capriles desmintió que esté negociando con Maduro para que le quiten la inhabilitación política con el fin de ser candidato en las elecciones regionales y parlamentarios del 25May. 📌 Vía: @Galiciaj pic.twitter.com/7v2e4e6i3O — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) February 20, 2025

LEA TAMBIÉN: SAAB ANUNCIÓ INVESTIGACIÓN TRAS PRESUNTO ATAQUE DE MILITARES DE GUYANA A MINEROS EN EL ESEQUIBO

En este sentido, reiteró que defenderá el voto a pesar de que no puede ser candidato.

«No es verdad que yo voy a ser candidato a algo. Yo si quiero que me levanten la inhabilitación a mí y a todos los que han inhabilitado inconstitucionalmente. Pero mi posición no es por un interés en particular, sino por la experiencia que hemos tenido y no ver que nos volvamos a dar con la misma piedra de la abstención, es un error del que nos vamos a arrepentir, incluso muy pronto. Quizás este cambio de la fecha electoral tenga que ver con que la reforma a la Constitución la quieran poner conjuntamente con la elección de la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos», advirtió.

🟡 Capriles informó que no se postulará como candidato a ningún cargo en las elecciones regionales y parlamentarias del 25May. 📌 Vía: @Galiciaj pic.twitter.com/SLZrDurWFp — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) February 20, 2025

Capriles destacó que lo ocurrido el 28 de julio debe ser un motivo extra para salir a votar.

«¿Qué hubiese pasado si el 28 de julio hubiésemos boicoteado la elección? Nada de esto que está hoy sobre el tapete de esta deslegitimación tanto externa como interna del régimen de Maduro no hubiera existido, como pasó en 2018», contó.

🟡 Capriles afirmó que fue un error haber llamado a la abstención electoral en la elección presidencial del 2018 y que Edmundo González existe gracias al voto. 📌 Vía: @Galiciaj pic.twitter.com/YqPod7CS7s — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) February 20, 2025

CAPRILES: «LA MANERA DE DEFENDER LOS RESULTADOS DEL 28JUL»

Asimismo, resaltó cómo, a su juicio, el gobierno se ha salido con la suya cada vez que la oposición ha decidido no participar en una elección.

«En 2018 dijimos que Maduro era usurpador, que no iba a durar y duró seis años. Igual pasó con la Asamblea Nacional 2020, todavía hay algunos que hablan de una Asamblea de 2015, todavía hay algunos que dicen que esa Asamblea funciona o existe, yo no sé dónde existe, probablemente en la imaginación de algunos, pero la realidad es que hay una Asamblea que se reúne en el Palacio Federal que preside Jorge Rodríguez», apuntó.

🟡 Capriles afirmó que la mejor forma de reinventar los resultados de las elección presidencial del 28Jul es participando en las elecciones regionales y parlamentarias del 25May. 📌 Vía: @Galiciaj pic.twitter.com/Boe0C3mzQb — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) February 20, 2025

«La manera de reivindicar y defender los resultados del 28 de julio, en mi opinión es votando en todos los procesos electorales que tengamos. Porque es probable que haya la percepción de que Maduro se salió con la suya, pero el gobierno tiene muchísimos problemas, porque pensar que robarse una elección es poca cosa, no, no lo es», aseveró.

Para finalizar, exhortó al liderazgo opositor a sincerarse con los venezolanos.

«Si hubiese un argumento, una estrategia, que uno supiera que abstenerse es parte de un plan, que se explique de qué sirve no participar más en ningún proceso electoral, porque además viene un tema bastante grueso, se está planteando una reforma constitucional. ¿Acaso también nos vamos a abstener de organizar un frente en defensa de la Constitución? Yo creo que estamos caminando hacia un gigante error que es desestimar la herramienta del voto», concluyó.