¿Seniat trabajará durante Semana Santa? Lo que debes tomar en cuenta sobre el pago del Islr

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que sus sedes en todo el país estarán operando en su horario habitual los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril.

Esto a propósito que esta semana se vence el plazo para la declaración del Impuesto Sobre la Renta (Islr).

«Se invita a todos los contribuyentes a realizar la declaración y el pago del Impuesto Sobre la Renta, recordándoles que el plazo culmina este martes, 31 de marzo», precisó el organismo en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

LEA TAMBIÉN: HOMBRE ARROLLÓ INTENCIONALMENTE A UNA MULTITUD DE PERSONAS EN REINO UNIDO Y DEJÓ AL MENOS SIETE HERIDOS

«El cumplimiento oportuno de este deber formal es fundamental para garantizar el desarrollo económico de la nación», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SENIAT (@seniat_oficial)

Más allá de tratarse de una obligación legal cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones con clausura por 10 días continuos del local u oficina (en caso de tenerlos), y multa equivalente a ciento cincuenta (150) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV, existen importantes ventajas de mantenerte al día con el Islr.

En algunos casos, puede ser beneficioso porque permitirá realizar trámites en entes u órganos públicos, dónde en muchos casos solicitarán la solvencia de este impuesto. Por otra parte, también existen trámites privados dónde pueden solicitar esta solvencia.