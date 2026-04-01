Semana Santa 2026: 1,7 millones de personas se han movilizado en 4 días, dice el Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte informó este martes que más de 1,7 millones de personas se han movilizado durante esta Semana Santa, aunque la cifra seguirá aumentando hasta el fin del asueto.

Jacqueline Faría, ministra de Transporte, difundió en Telegram el balance de esta Semana Santa. Con datos recopilados hasta el lunes, 30 de marzo, 1.762.123 «pasajeros» se desplazaron desde el pasado viernes.

«Se registró la movilización de 470.515 personas por vía aérea, acuática y terrestre y 1.873 medios de transporte durante el día lunes», detalló el Ministerio. El pico se registró el viernes, cuando 582.000 pasajeros se desplazaron.

Estos movimientos se han llevado a cabo tanto con medios de transporte aéreo, acuático y terrestre. Asimismo, las autoridades detallaron que, hasta la fecha, se han empleado 5.762 medios de transporte en esta Semana Santa.

PASAJEROS DEL 30MAR

Las autoridades detallaron que la amplia mayoría de los usuarios se ha movilizado el lunes en medios de transporte terrestre. Por su parte, el sector aéreo trasladó a más de 10.000 personas y el acuático 13.500.

Tan solo el transporte público contó con 81.000 pasajeros. Los sistemas ferroviario y por cable, además de los metros, captaron el grueso de los usuarios, puesto que unas 365.000 personas se desplazaron con este medio.

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En los días transcurridos en Semana Santa, el Ministerio de Transporte no registró accidentes en ninguno de los sectores. Sin embargo, hay una incidencia con una embarcación y una falla de servicio en un avión que partió desde Margarita.

Igualmente, el Ministerio de Transporte subrayó que miles de funcionarios se mantienen desplegados en esta Semana Santa. Asimismo, habría medios y vehículos disponibles para atender las posibles contingencias.