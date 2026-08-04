¿Seguirán los apagones? Así puede afectar el fenómeno de El Niño al sistema eléctrico

El ingeniero Roberto Vernet señaló que Venezuela «no necesita únicamente un plan de ahorro, necesita un verdadero plan nacional de recuperación eléctrica con transparencia, cooperación internacional, participación privada, ingeniería venezolana y metas verificables».

Así lo expresó durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital tras los anuncios realizados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre un plan de ahorro energético y de agua ante el gran fenómeno climatológico que se avecina.

EL SISTEMA ELÉCTRICO Y EL FENÓMENO DE EL NIÑO

En ese sentido, el experto sostuvo que el fenómeno El Niño puede agravar la crisis eléctrica en el país, pero «no puede convertirse en la nueva excusa».

«La causa fundamental sigue siendo el deterioro acumulado del sistema eléctrico y la solución comienza por reconocer la magnitud del problema y devolverle la conducción del sector a los profesionales», dijo.

Asimismo, acotó que El Niño puede afectar al sistema por varios frentes simultáneos.

En primer lugar puede producir una reducción de las precipitaciones en las cuencas que alimentan al sistema hidroeléctrico del Caroní, si disminuyen los aportes de agua al Guri, baja la capacidad de sostener elevada la generación hidroeléctrica durante períodos prolongados.

En segundo lugar, el aumento de las temperaturas incrementa el consumo eléctrico por ventilación y refrigeración, esto significa que puede disminuir la disponibilidad de agua en el Guri mientras simultáneamente, aumenta la demanda de electricidad. Además, las temperaturas elevadas reducen el rendimiento de algunas plantas térmicas, sobrecargan transformadores y líneas, y aceleran el deterioro de equipos que ya trabajan en condiciones precarias por la falta de mantenimiento.

Roberto Vernet expresó que a menos que se recupere rápidamente una cantidad importante de generación termoeléctrica y se corrijan fallas críticas en transmisión y distribución «seguirán los apagones, las interrupciones programadas y los bajones eléctricos durante los próximos meses, especialmente en el interior del país».

«También es importante precisar que El Niño no es la causa original de la crisis. Es un factor que puede agravarla. Un sistema bien mantenido debe estar preparado para enfrentar períodos secos. El problema es que Venezuela llega a esta situación con muy poca reserva operativa, plantas indisponibles, redes débiles y años de mantenimiento diferido», dijo.

LA VISITA DE EEUU A GURI

El experto tildó de «positiva y necesaria» la visita de una delegación de Estados Unidos a Guri para realizar un diagnóstico e iniciar un plan de modernización.

«Los problemas de ingeniería no deben analizarse desde posiciones ideológicas. Venezuela debe recibir la cooperación de los mejores especialistas disponibles, sean estadounidenses, europeos, latinoamericanos o venezolanos. La visita de expertos del Departamento de Energía de Estados Unidos al Guri, confirmada por la representación diplomática estadounidense, puede ser un primer paso para establecer el verdadero estado de las unidades generadoras y definir una ruta de modernización», acotó.

A su juicio, ese diagnóstico debe revisar, unidad por unidad, las turbinas, generadores, sistemas de excitación, gobernadores de velocidad, protecciones, transformadores, compuertas, estructuras civiles, sistemas de control y el patio de transmisión.

«Después de los terremotos, además, corresponde realizar inspecciones estructurales y sísmicas extraordinarias.

Sin embargo, una visita técnica no resolverá por sí sola la crisis, el diagnóstico tiene que convertirse en proyectos, financiamiento, contratación transparente, suministro de repuestos, transferencia tecnológica y formación de personal venezolano además que muchos técnicos capacitados han emigrado», indicó.

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También consideró que es fundamental que se incorpore a las universidades, a los colegios profesionales y a los ingenieros venezolanos con experiencia en el sector.

«La cooperación internacional debe fortalecer nuestras capacidades, no sustituirlas», afirmó.

Finalmente, Vernet apuntó que el diagnóstico no puede limitarse al Guri aunque es esencial.

«El Sistema Eléctrico Nacional también comprende las plantas termoeléctricas, las centrales de Caruachi y Macagua, las líneas de transmisión, las subestaciones y miles de redes de distribución. Hay que tener en cuenta que el problema es que aunque el Guri aumente su capacidad de generación, la limitación será que las líneas de transmisión de alto voltaje ya están sobresaturadas y no pueden transmitir más. La modernización debe abarcar todo el sistema. De lo contrario, podríamos mejorar la generación en Guayana y seguir teniendo apagones porque la energía no puede transportarse o distribuirse adecuadamente», acotó.