Sector gastronómico tendría un crecimiento del 40% este 2026, según especialistas

Alexander Varón, presidente de la Cámara Gastronómica de la Gran Caracas y Miranda, aseguró este viernes que el sector gastronómico en Venezuela espera crecer hasta en un 40% en este 2026.

Varón sostuvo una entrevista en Fedecámaras Radio, en donde confirmó que se han consolidado cámaras de gastronomía en varios estados. A esto se suman actividades como ferias y eventos culinarios, que podrían impulsar al sector.

Por otra parte, desde las asociaciones gremiales se busca dar formación a los nuevos integrantes del sector. El objetivo es que los emprendedores tengan los conocimientos para gerenciar sus establecimientos de comida.

«En el sector gastronómico estamos haciendo diversas capacitaciones, tanto para los dueños de los locales como para los gerentes y el personal de sala y cocina. Esto es muy importante, ya que muchos locales terminan cerrando», detalló Varón.

El gremialista sostuvo que varios restaurantes se ven obligados a cerrar sus puertas «como consecuencia de un mal manejo administrativo». Otros, por su parte, caen en la informalidad.

VARÓN SEÑALA MEJORAS

Las capacitaciones, según Varón, podrían ser de gran utilidad para los nuevos integrantes del sector. Tomando en cuenta el contexto del país, esperan que sea un gran año para la gastronomía venezolana.

«Podemos marcar la diferencia vendiendo experiencias y no solo comida. La experiencia que tú le brindas al comensal es lo que te hace más grande y hace que las personas te visiten», detalló Varón.

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El especialista recomendó a los nuevos inversores a buscar distinguirse de otros restaurantes, ofreciendo una experiencia única. Para Varón, este podría ser un factor que determine la supervivencia de los establecimientos.