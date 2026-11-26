La Cámara Venezolana de Construcción (CVC) manifestó este miércoles que tiene altas expectativas para el 2027, cuando proyectan un repunte de empleos en el sector y la edificación de decenas de miles de viviendas.

El presidente de la CVC, Gustavo García Carrasquero, se pronunció durante la Convención Anual 2026 de la Cámara. Durante unas declaraciones a la prensa, confirmó que el sector podría tener un importante crecimiento el próximo año.

García explicó que Venezuela con un déficit de 1,5 millones de viviendas, lo que se vio agravado por el doble terremoto del 24 de junio. Mientras tanto, el sector apenas cuenta con unos 100.000 trabajadores activos, reseñó el diario 2001.

Desde la CVC proyectar que en el 2027 podría darse un incremento de entre 30% y 40% de empleos en el sector. Esto, junto a una serie de inversiones, facilitaría la construcción de entre 30.000 y 40.000 viviendas.

RESERVAS DE LA CVC

Aunque desde la CVC hay unas expectativas positivas, advierten que las metas deben de ciertas reformas legales profundas, reactivación del crédito hipotecario y de la apertura arancelaria para facilitar la importación de material.

En particular, la CVC pidió reformar la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas y derogar la Ley de Protección al Deudor Hipotecario. Además, insistió en la necesidad de reducir el encaje legal al 25% para facilitar el financiamiento.

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Otro aspecto a tomar en cuenta es que industria no tiene la capacidad instalada para cubrir tal reactivación, según la CVC. Ante este escenario, dijo que se deben importar insumos hasta que las plantas locales sean recuperadas.