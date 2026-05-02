SEA PRECAVIDO: Inameh alerta sobre lluvias con actividad eléctrica en gran parte del país para este 20mayo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) lanza su reporte oficial correspondiente a este sábado 2 de mayo de 2026, en el que anticipa cielos cubiertos de nubes en la mayor parte del territorio nacional desde las primeras horas de la jornada, además de lluvias con actividad eléctrica en una importante extensión del país.

El organismo prevé precipitaciones de intensidad variable que afectarán principalmente a las regiones situadas en el sur y el occidente. Las autoridades climáticas confirmaron que «las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas» durante el desarrollo de este fenómeno meteorológico.

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El resto de la nación disfrutará de un clima más estable a lo largo de la mañana, aunque la nubosidad crecerá paulatinamente con el paso de las horas. Las condiciones más inestables golpearán el occidente y el sur, donde los Andes y el sur de Zulia verán chubascos constantes.

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La zona de Guayana y el estado Amazonas recibirán lluvias de moderada intensidad, según los datos técnicos recabados por el Inameh. La región centro-norte costera experimentará lloviznas rápidas, mientras el resto del país alternará nubosidad parcial con algunos ratos de sol directo.

PRONÓSTICO DE INAMEH PARA CARACAS

En la Gran Caracas, que incluye a Miranda y La Guaira, dominará un cielo cubierto con lloviznas intermitentes durante todo el periodo matutino. Estas condiciones climáticas aparecerán con una mayor frecuencia en las diversas zonas montañosas que conforman el estado Miranda.

La tarde y la noche caraqueñas traerán un aumento de la nubosidad y la formación de lluvias dispersas en varios puntos de la ciudad. Asimismo, el viento soplará desde el noreste y alcanzará velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, según las mediciones del organismo.

El calor castigará con fuerza a los Llanos Centrales, donde localidades como San Juan de los Morros registrarán temperaturas máximas de hasta 38 °C. Por el contrario, la ciudad de Mérida marcará la cifra más baja de todo el país, con un mínimo de 5 °C.

Caracas mantendrá una temperatura máxima de 29 °C, mientras que los termómetros en Valencia y Maracay subirán rápidamente hasta alcanzar los 35 °C. Finalmente, Barcelona y Maturín conservarán un promedio de entre 35 y 36 °C durante las horas de mayor incidencia solar.