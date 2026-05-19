¿Se vienen más aumentos? Lo que dijo Diosdado Cabello sobre el «salario digno» de los trabajadores

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , Diosdado Cabello, se refirió este martes al aumento de sueldo de los trabajadores en el país y aseguró que también quieren un «salario digno».

«Cuando hablan de salario, nosotros también queremos que el pueblo tenga un salario digno eso no es una cosa de la oposición nada más, pero la presidenta dijo vamos a hacer un aumento responsable. Y ¿Qué significa eso? Que no se puede hacer un aumento si no tengo la plata, y ahorita se hizo un aumento responsable», comentó.

En ese sentido, indicó que para el mes de junio «están asegurados todos los recursos» para pagarle a los trabajadores.

«No es que este mes no les vamos a pagar, es que tenemos los recursos en la mano», dijo el también ministro de Interior, Justicia y Paz desde un acto en Zulia.

AUMENTOS DE SALARIO

Asimismo, Cabello manifestó que mientras entren más recursos al país se realizarán nuevos aumentos.

«A la medida que vaya entrando plata, nosotros vamos a seguir aumentando el ingreso de los trabajadores que se ha ido al fondo, eso no es mentira y estoy diciendo la verdad, si no hay plata no puede haber aumento porque sería imprimir dinero inorgánico y saben los empresarios y los venezolanos lo que eso significa porque después que una curva de esa cambia es muy difícil retomarla», expresó.

Diosdado Cabello sostuvo que la economía venezolana ha ido creciendo «sistemáticamente» gracias al esfuerzo de los venezolanos.

«Eso ha sido sin la ayuda de nadie, a los que apostaron por este país, a los que no se fueron, a los que no hicieron maleta, pero tenemos una deuda con los que están afuera. Tenemos que recibirlos cuando vengan para acá con un abrazo, abriendo las puertas para que se vengan a trabajar en su país, si van a hacer grande a un país, háganlo en el país que nacieron no van a ir a trabajar y dejar el cuero pegado por allá en otro país, vamos a dejarlo aquí en Venezuela por nuestros hijos, nietos y por el futuro», apuntó.