¿Se viene un aumento en servicios? La petición que hizo el sector de telecomunicaciones

El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), Juan Andrés Krumins, expresó la necesidad de que se haga un reajuste en los costos de los servicios para que las empresas proveedores de internet puedan seguir ofreciendo planes competitivos a los usuarios.

«Los números no fueron tan positivos en 2025. Para julio de 2025, nuestro sector había crecido en un 11% desde 2024. Sin embargo, para el semestre siguiente nuestro sector se vio afectado por una serie de barreras macroeconómicas, más allá de esto hubo un congelamiento de tarifas y un difícil acceso a divisas. Sin esto no podemos atacar las barreras que están en el mercado», dijo en una entrevista para el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

En esta línea, pidió que las entidades correspondientes atiendan los llamados del sector. «Nosotros hemos hecho bastante énfasis en la necesidad de sentarnos y revisar las tarifas. Las estructuras de costos han incrementado por la brecha cambiaria. Entonces, no podemos esperar que a través de las telecomunicaciones cerremos esa brecha digital que existe en el país. Hay que ser consientes que si queremos un buen servicio tenemos que pagar y ajustarnos a la realidad del país».

¿QUÉ ESPERAN PARA ESTE AÑO?

El representante de Casetel aseguró que mantienen unas expectativas «excelentes y muy prometedoras» para este año.

«Realmente las expectativas son muy positivas. Tenemos un sector con un potencial de crecimiento extraordinario, pero para eso hay que comunicarnos, hay que sentarnos a trabajar juntos, crear confianza», agregó.

Para finalizar, anunció que próximamente se reunirán con las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) para «trabajar juntos y velar por el bienestar del país, de nuestros consumidores, de las telecomunicaciones».