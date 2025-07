¿Se podrán hacer caravanas estudiantiles? Esto respondieron las autoridades

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, advirtió qué quienes realicen caravanas de graduación recibirán multas.

Esta advertencia concuerda con una normativa impuesta en mayo de 2023, como parte de la “Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal”, que prohíbe expresamente este tipo de celebraciones por parte de estudiantes graduandos.

“Quedan prohibidas las caravanas estudiantiles con motivo de expresión o festejo por la culminación de clases o futura graduación que coloque en riesgo la integridad física de sus participantes, así como la de terceros, que alteren el orden público”, señaló la ordenanza en sus artículos 37 y 38.

Cabe recordar que en el pasado algunos estudiantes llegaron a morir en dichas caravanas al caer de los vehículos en movimiento. Ante esta situación, Rodríguez recalcó no las permitirán bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, quien realice una caravana estudiantil deberá pagar una multa de 100 euros.

En esta línea, Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta, destacó la importancia de hacer cumplir la normativa.

«Yo siento que es una medida que está buscando preservar la vida de los muchachos, pero adicionalmente evitando riesgos innecesarios sobre celebraciones que son de mucha alegría pero que al final pudiesen quedar empañadas en una tragedia», expresó durante una entrevista con Shirley Varnagy.

Asimismo, recomendó a las instituciones y estudiantes buscar otros medios para poder llevar a cabo las celebraciones en espacios controlados. Con respecto a las cifras de incidentes, indicó que por temporada estudiantil en Baruta se registran unos tres accidentes.

«Lo que estamos buscando es preservar la alegría y que la celebración se lleve a buen resguardo para evitar de alguna forma tener lamentos sobre una gran celebración», sostuvo.

Finalmente, explicó la metodología para evaluar las posibles multas. «Sí tú vas en una caravana, no necesariamente porque sea caravana ya están infringiendo una norma. Si tú vas en una caravana y están los vehículos de alguna manera irrumpiendo, cometiendo algún tipo de abuso, están de alguna manera los muchachos por fuera del vehículo, ya todo eso está tipificado en normas y leyes y están dentro de las ordenanzas y no solamente por el tema de las caravanas sino porque adicionalmente está poniendo en riesgo o utilizando en este caso el recurso de movilidad vehicular de forma no apropiada».