«Se ofrecen garantías a la inversión extranjera»: Daniella Cabello anunció captación de recursos para el sector turismo

Daniella Cabello, ministra para el Turismo, informó que se ha logrado captar recursos para el sector gracias a los cambios en las políticas que está aplicando el Ejecutivo, para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas.

“Con las garantías que se ofrecen a la inversión extranjera en Venezuela, hemos logrado captar inversión para el sector turismo y queremos que eso siga creciendo”, dijo la ministra en una entrevista ofrecida a VTV.

Aclaró que no se trata solamente de inversiones en infraestructura, que forma parte de Venetur. Y aseguró que el organismo “está abierto a realizar alianzas tanto nacionales como internacionales”.

Igualmente, manifestó que “Venezuela no solamente tiene la capacidad, sino también muchas personas con una gran formación en el área”.

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Cabello habló de “un plan maestro” en el cual se incluyó una nueva estructura para el Sistema Teleférico Warairarepano, tras los terremotos del 24 de junio.

Por ello, aseguró que el teleférico renovará su imagen. “Va a ser la gran oportunidad que tiene este sistema de tener una imagen nueva”, afirmó.

“Para nosotros es muy importante que ellos cuenten con el apoyo de la presidenta Delcy Rodríguez, del Ministerio de Economía y Finanzas, con un alivio económico que les permita soportar estos meses que han estado paralizados”, resaltó.

Comentó que más de 70% de los kioscos del Teleférico Warairarepano tienen etiqueta roja: “tienen un riesgo estructural y por eso decidimos reunirnos con ellos y planteamos rehacer dichos kioscos nuevamente”.