Se agrava salud del estudiante de Comunicación Social Omairo Castellanos, padece insuficiencia venosa

Omario Castellanos, reportero y estudiante de Comunicación Social detenido hace un mes en el estado Lara, fue recluido este miércoles en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, en medio de complicaciones de salud.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) informó en X (Twitter) sobre la llegada de Castellanos a la cárcel de Yare. Aunque su traslado fue ordenado a finales de octubre, no se concretó hasta este miércoles.

«Omario padece de insuficiencia venosa y la condición se ha agravado desde su detención en Barquisimeto, el 16 de octubre, cuando fue privado de libertad junto a su mamá (Blanca Guerrero) y su hermano (José Castellanos)», dijo el Sindicato.

La denuncia indica que Castellanos sufre de una condición que dificulta devolver la sangre desde las piernas al corazón. Entre los síntomas hay dolor, hinchazón, venas varicosas, calambres y, en casos avanzados, úlceras, según Medline Plus.

EXIGEN ATENCIÓN PARA CASTELLANOS

Ante estas complicaciones de salud, el Sindicato reiteró la exigencia de liberación inmediata del joven reportero. Asimismo, solicitó a las autoridades que le brinden atención médica urgente a Castellanos.

«Desde el SNTP exigimos atención médica inmediata y la liberación de Omario. Es un joven estudiante, comprometido con su trabajo y, sobre todo, inocente», concluyó el organismo.

Castellanos estuvo más de un mes detenido junto a su familia en un comando policial en Lara. Tras pasar 11 días privado de libertad, fueron imputados de los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria en una audiencia telemática.

Castellanos ya había concluido su carga académica y estaba a la espera de recibir su título de Comunicador. Era reportero del medio digital Soy Larense y en sus redes sociales se aprecia que estaba especializado en el área deportiva.

