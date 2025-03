Saldan en más de 100 los muertos por accidentes viales en el país durante febrero, 52 eran motorizados

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) informó este miércoles que durante febrero hubo más de 300 accidentes de tránsito en todo el país, dejando un saldo de más de 100 muertos, incluyendo 52 motorizados.

El boletín del OSV, parte de la ONG Paz Activa, precisó que hubo 305 accidentes de tránsito. También reportó 108 fallecidos, de los que 85 eran hombres y 23 mujeres, mientras que 442 personas sufrieron «alguna lesión».

«Como en balances anteriores, el motorizado ocupó la primera posición en la categoría de fallecidos: 52 víctimas», indicó el OSV en un comunicado, alertando que representó el 48% de las muertes por accidentes en el mes.

La coordinadora del OSV, Rosibel González, subrayó que el motorizado «seguirá siendo víctima vulnerable» en los accidentes de tránsito. «Esto radica en la inexperiencia al momento de tomar un vehículo de dos ruedas», acotó.

VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES

González alertó de que hay motorizados fallecidos en los accidentes con apenas 14 años, indicando que cada vez son más los menores que conducen estos vehículos. «Los adolescentes se están sumando al manejo de motos sin supervisión», aseveró.

«La impericia acompañada del exceso de velocidad, que además no les permite reaccionar frente a colisiones o derrapes y el no llevar un casco adecuado o que, simplemente, no lo usa, lo que agrava las consecuencias de los siniestros viales», expuso González.

En el segundo lugar de fallecidos en accidentes están los conductores de vehículos (16%). Luego se encuentran los peatones (13%), arrollados (11%), ocupantes de vehículos (11%), pasajeros de motos (10%), ciclistas (1%) y pasajeros de autobuses (1%).