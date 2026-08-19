¿Saime ya no exigirá la planilla de cita impresa? Lo que debes saber si harás un trámite

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que ya no será necesario llevar la planilla única de trámites impresa para cualquier trámite relacionado con los documentos como la cédula o el pasaporte.
«Ahora tus trámites son más rápidos, sencillos y ecológicos. Olvídate de buscar un centro de copiado a última hora o preocuparte por hojas arrugadas», indicó el organismo en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.
A partir de ahora los usuarios podrán presentar la planilla única de trámites directamente desde su teléfono móvil en formato digital.
El organismo señaló que de esta forma las personas que deseen hacer un trámite podrán ahorrar tiempo. «Descarga tu planilla y tenla lista en tu dispositivo», explicó.
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Asimismo, resaltó que de esta forma habrá «cero complicaciones». «Preséntala en pantalla al momento de tu atención».
Además, señaló que esta medida también ayuda con el medio ambiente. «Menos uso de papel, más eficiencia para todos. Un trámite ágil está a solo un clic de distancia», añadió.