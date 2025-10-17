Venezuela

Saime anunció operativo especial para renovar la cédula este 18-Oct, será «sin cita» y así funcionará

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Foto: Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que este sábado, 18 de octubre, se llevará a cabo una nueva jornada de cedulación sin cita.

En un comunicado, el organismo explicó que el servicio se prestará en un horario comprendido de entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Además, apuntó que la jornada será para las personas mayores de 18 años y se realizará en todas las oficinas del Saime en el país.

«El único requisito es su presencia», comentó el organismo en sus redes.

Asimismo, el Saime señaló que ese día se realizará una jornada de verificación de datos para los venezolanos y naturalizados que se encuentren entre los 22 millones a 32 millones.

En ese punto, los venezolanos deben consignar una copia del acta de nacimiento. Mientras tanto, los naturalizados deben llevar una copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

¿POR QUÉ HAY QUE VERIFICAR LOS DATOS EN EL SAIME?

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, indicó que se trata de un proceso para volver a registrar, entre otras cosas, las huellas de los usuarios, luego de que el organismo presentara fallas técnicas para el reconocimiento.

«Aparentemente, la tinta que se usó no fue la mejor», comentó Cabello en su momento.

A lo largo de este año, el Saime ha llevado a cabo constantes operativos y jornadas especiales tanto de cedulación como de verificación de datos.

Incluso, en el marco de las pasadas elecciones regionales y de diputados, el ente realizó un amplio proceso que incluyó el uso de puntos en plazas populares para quienes desearan renovar su documento.

