Saab dio a conocer los cargos que le imputaron al «Monstruo de Mamera»

El Ministerio Público imputó este jueves a Jonaiker José Díaz Caraballo, conocido como El Monstruo de Mamera, quien habría asesinado y abusado sexualmente de su cuñada de 19 años y su hijo de apenas dos años en la parroquia Antímano, en Caracas.

Tarek William Saab, fiscal general, informó en Instagram que Díaz fue acusado por la Fiscalía 47 Nacional en materia de Femicidio. Es señalado por los delitos de femicidio agravado, violencia sexual y homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía.

Saab aseguró que los fiscales encargados buscarán hacer justicia por este caso que conmocionó a la sociedad caraqueña. «El Ministerio Público ampara a la mujer venezolana», acotó el fiscal.

CASO DE DÍAZ

Los hechos se dieron el pasado lunes, 27 de octubre, en Mamera 4, en el sector Brisas de Arismendi. Presuntamente, Díaz intentó abusar de su cuñada, llamada Leidymar de los Ángeles Rocas Navas.

«Al ejercer resistencia ante dicho acto, (Díaz) procedió de manera descomunal y despiadada a ocasionarle 50 puñaladas con un arma blanca tipo cuchillo en varías partes del cuerpo, hasta causarle la muerte de manera instantánea», agregó.

De igual forma, mientras Díaz abusaba de la joven, el pequeño comenzó a llorar y el sujeto le quitó la vida. «Este aberrado procedió a darle muerte a un niño de 2 años, quien era hijo de la mencionada victima», acotó Saab.

Las invetigaciones determinaron que Díaz abusó de los cadáveres de su cuñada y del niño. Luego, envolvió los cadáveres en bolsas de color negro y los arrojó en una zona boscosa en la parte posterior a la escena del crimen.