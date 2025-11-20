Saab dice que María Corina Machado es una «prófuga» de la justicia venezolana

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló que la líder opositora, María Corina Machado, es una «prófuga de la justicia» venezolana.

Durante una entrevista ofrecida a Venezuela News, sostuvo que María Corina Machado sufre de varios problemas.

«Estamos hablando de personas (María Corina Machado) que sufren varios trastornos mentales», dijo.

Asimismo, apuntó que a los dirigentes de la oposición los califica como unos «narcisistas sociales extremos. Es una gana de que los tomen en cuenta. Ellos son una mezcla de nacifascismo con sionismo».

Saab también cuestionó que le hayan entregado un premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, «pese a haber solicitado invasiones militares contra Venezuela y haberse aliado con Netanyahu para coordinar acciones bélicas contra el país».

«A ella no le importa absolutamente nada, solo por la soberbia, la vanidad de tomar el poder para entregarles las riquezas naturales de Venezuela al imperio», dijo.

Destacó que la opositora «actúa con soberanía para despojar al país de sus riquezas naturales y entregárselas al imperialismo norteamericano a cambio de migajas».

SAAB SOBRE MADURO

Por otra parte, el fiscal señaló que Nicolás Maduro ha «impulsado» la unidad cívico-militar-policial en el país.

A su juicio, esto es «para hacer justicia, pero también para abrir la puerta para tenderle la mano a la oposición que quiere, de manera moderada conversar, abrir un compás, abogar por un país donde quepan todos, pero sin pedir una invasión militar, baño de sangre, o entregar el país».