Rompen el silencio venezolanos deportados desde El Salvador: «Es un infierno de lo que vivimos»

Más de 250 venezolanos fueron repatriados la semana pasada desde El Salvador, tras ser deportados desde Estados Unidos. Apenas unos días después, los jóvenes relataron lo que vivieron durante varios meses en el Cecot.

Arturo Suárez es uno de los venezolanos que llegó el miércoles al país. Tras pasar por los procedimientos correspondientes, volvió a su hogar en El Valle, en el sur de Caracas, en donde fue recibido por su hermana, tía y primos.

«Gracias a Dios, por fin soy libre», dijo Suárez, quien fue detenido en febrero en Carolina del Norte cuando grababa un video musical. «Todavía no lo puedo creer», acotó y recordó cuál fue su motivación en la cárcel.

«Pensé en mi hija, pensé en mi esposa, en mis hermanos, en mi familia; pedí fuerza para no rendirme, para no dejarme morir», declaró Suárez. «No lo hice, porque soy fuerte, soy venezolano», añadió, según Reuters.

De igual forma, aseguró que los guardias salvadoreños golpeaban a los presos venezolanos y les decían «solo los dejarían muertos». Incluso, algunos de los deportados habrían considerado quitarse la vida.

CELEBRACIÓN EN MARACAIBO

Momentos de algarabía se vivieron en el barrio Los Pescadores, en la ciudad de Maracaibo. Cuatro venezolanos repatriados, llamados Mervin Yamarte (29) Edwar Herrera (23), Andy Perozo (30) y Ringo Rincón (39) volvieron a sus hogares.

«Es un infierno lo que vivimos», dijo Mervin a la BBC desde casa de su madre. «Nos decían que el que entraba no salía. El director [del Cecot] nos dijo que no íbamos a comer más nunca carne. Todo lo que sufrimos es cierto», acotó.

El gobierno de Maduro aseguró que los venezolanos sufrieron violaciones de derechos humanos en El Salvador. Según el Ministerio Público, fueron víctimas de golpizas y abusos sexuales, a la vez que les daban alimentos podridos.