«Tenemos que seguir presionando»: Rodrigo Diamanti se pronunció en emotivo video desde Plaza Caracas

El presidente de la ONG, Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, se pronunció este sábado tras su llegada a Caracas, luego de permanecer en el exilio durante más de 11 años. Desde la Plaza Caracas, en el centro de la capital, el activista manifestó que es necesario seguir presionando para que haya un cronograma electoral «pronto».

“No era seguro que me iban a dejar entrar porque solicité la amnistía y no me la han aprobado, incluso me retuvieron en Maiquetía por una hora”, contó Diamanti en un video publicado en redes sociales.

“Aquí estoy porque creo que tenemos que seguir presionando para que tengamos una fecha electoral muy pronto”, agregó. También destacó la importancia de poder recuperar “la libertad de expresión y liberen a los presos políticos”.

También habló del deterioro de Caracas, su ciudad natal. “Veo la ciudad bastante destruida, han sido sin duda los años más duros de nuestra historia seguramente, pero aquí estoy”, expresó.

Diamanti fue aprehendido en mayo de 2014 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Luego de permanecer detenido y tras su posterior liberación bajo régimen de presentación y medidas cautelares, el activista salió del país, desde donde mantuvo la dirección de la ONG fundada en 2009. Esta organización se dedica a la promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión a través de iniciativas ciudadanas y culturales.

En sus redes sociales, la ONG subrayó que Diamanti regresa: “No porque los riesgos hayan desaparecido ni porque normalicemos la situación del país. Regresa consciente de los desafíos y de los riesgos que implica defender los derechos humanos y la democracia”.

“Seguiremos alzando la voz hasta que tengamos una Venezuela donde nadie deba huir por pensar diferente”, concluye la organización en el post.