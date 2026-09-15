Revisarán individualmente casos de venezolanos desaparecidos en zonas fronterizas

La defensora del pueblo, Egleé González Lobato, se reunió con representantes del Grupo Esperanza de Madre para atender los casos de jóvenes desaparecidos, principalmente en las zonas fronterizas de los estados Táchira y Apure, así como en México, Perú y Chile.

Durante el encuentro, según una nota de prensa, las voceras del colectivo señalaron que sus registros contabilizan más de 100 personas desaparecidas desde 2019.

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Asimismo, plantearon los obstáculos que numerosas familias han enfrentado a la hora de formalizar sus denuncias, y expresaron su inquietud ante la posible actuación de grupos al margen de la ley que estarían captando jóvenes en las zonas fronterizas con fines de explotación y trabajo forzado.

Ante estos planteamientos, la Defensora del Pueblo aseguró que la institución de ofrecerá una atención a las familias afectadas.

Al respecto, González Lobato afirmó: «Ninguna madre debería enfrentar sola la incertidumbre de no saber dónde está su hijo. Vamos a acompañarlas con sensibilidad, pero también con actuaciones concretas, revisando cada caso y procurando que las instituciones competentes ofrezcan respuestas».

REVISIÓN DE CADA CASO

Tras la reunión, la Defensoría del Pueblo acordó iniciar la revisión individual de los casos presentados, verificar las gestiones realizadas hasta el momento y articular acciones con los organismos nacionales e internacionales competentes, según las circunstancias y el lugar en que haya ocurrido cada desaparición.

Adicionalmente, la institución mantendrá abierto un canal de comunicación permanente con las familias para mantenerlas informadas sobre las gestiones adelantadas y el seguimiento de sus casos, garantizando en todo momento la confidencialidad y la integridad de las personas involucradas.