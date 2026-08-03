Revelan por qué la producción hidroeléctrica no es suficiente para acabar con los racionamientos en el país

Racionamientos eléctricos que persisten en distintas regiones de Venezuela, esa es la realidad que enfrentan a diario miles de familias, mientras la producción hidroeléctrica del país atraviesa una crisis que no ayuda a sostener la demanda del servicio a nivel nacional, así lo aseguró este lunes, 3 de agosto, el presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela, el ingeniero Leancy Clemente.

Durante una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy para el Circuito Onda, detalló que la generación proveniente del Bajo Caroní y de Santo Domingo, en el occidente del país, se ubica en el orden del 50 %, un nivel insuficiente frente a la demanda eléctrica nacional.

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«Eso no es suficiente para la demanda eléctrica y de hecho por eso vemos los racionamientos que son consuetudinarios en diferentes partes del país», afirmó.

El especialista también se refirió al reciente doble terremoto que sacudió al país, descartando que este haya tenido un impacto significativo sobre el Sistema Eléctrico Nacional.

Explicó que las zonas más afectadas por los terremotos no coinciden con los principales sitios de producción eléctrica, por lo que las consecuencias sobre el suministro fueron limitadas.

EL «SÚPER NIÑO» O UN NIÑO MUY FUERTE

En cuanto a fenómenos climáticos como el Súper Niño, como se le conoce popularmente, Clemente advirtió que estos agravan la sequía, lo que reduce el nivel de los embalses, disminuye el rendimiento de las turbinas y, en consecuencia, baja la producción hidroeléctrica.

A la generación hidroeléctrica se suma la termogeneración, que actualmente aporta entre 2.000 y 3.000 megavatios en todo el territorio nacional.

Sin embargo, el ingeniero precisó que se requieren aproximadamente 4.000 megavatios adicionales para minimizar los racionamientos, aunque esa cifra varía según la zona del país donde se concentre la generación.

«Nosotros estamos generando entre unos 12 mil megavatios, la demanda del país es de 15 mil megavatios, esos 3.000 megavatios son una cantidad considerable», indicó.

No obstante, el experto se mostró moderadamente optimista al señalar que las inversiones que están llegando al sector permiten proyectar una mejora en el servicio eléctrico en un plazo estimado de un año.

«Celebro los anuncios de inversiones con General Electric para sumar 4.000 MW, pero debido a la burocracia estatal y la logística técnica, es muy difícil que veamos los beneficios reales de esos proyectos antes de un año», recalcó.