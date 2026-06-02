Revelan nuevos detalles de los problemas de salud que tendría Tareck El Aissami en la cárcel

El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, habría solicitado nuevamente asistencia médica durante la audiencia por el caso de Pdvsa-Cripto.

«El Aissami aseguró que su hernia estaría a punto de explotar y que considera que le quedan pocos días de vida, por lo que necesita asistencia médica», contó la periodista Maryorin Méndez en un video publicado en redes.

Asimismo, acotó que El Aissami habría hablado con su abogado sobre la visita que supuestamente le realizó el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

«El ministro le habría dicho que no hablara tanto del caso de Pdvsa-Cripto o tenía que asumir las consecuencias», dijo Méndez.

De igual forma, el exministro solicitó en la audiencia que «lo trasladaran de la celda de castigo» en la que se encontraría en la cárcel del Rodeo I.

«Pero todos le respondieron que él no se encuentra en una celda de castigo y que todas las celdas del Rodeo I son tal cual como en la que el está, que es el área conocida como ‘El Galpón’ y que lo mantendrían aislado del resto de la población de detenidos, en su mayoría presos políticos», comentó Maryorin Méndez.

LA SALUD DE TARECK EL AISSAMI

Esta no es la primera vez que se conocen detalles del estado de salud de Tareck El Aissami.

El abogado y exfiscal Zair Mundaray confirmó que el exministro llegó a la primera audiencia de su juicio el lunes, 20 de abril, en silla de ruedas. «Esta audiencia terminó aproximadamente a la 1 de la madrugada», añadió.

Asimismo, confirmaron sus problemas de salud. «El miércoles, 22 de abril, llegó a su segunda audiencia, cargado en hombros por dos funcionarios. Esta audiencia terminó a las 9 de la noche. Además, nos confirma nuestra fuente que tiene una hernia discal en la columna, lo que explica la pérdida de peso, masa muscular y los fuertes dolores que estaría padeciendo».

«Ha solicitado atención médica y se la han negado. Ya todos los abogados hicieron su primera intervención, sin ni siquiera haber visto el expediente y han solicitado la anulación del juicio», detallaron.