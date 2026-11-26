La Alcaldía de Chacao, en el estado Miranda, anunció un despliegue de seguridad en todo el municipio durante el Black Friday, cuando numerosos comercios ofrecerán descuentos y se espera un repunte de ventas.

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, precisó que más de 200 agentes de la Policía Municipal estarán desplegados. El objetivo es que los ciudadanos puedan «aprovechar la jornada de grandes descuentos en completa seguridad», según la Alcaldía

«Desde las 7:00 de la mañana, todos nuestros funcionarios policiales y de seguridad estarán monitoreando todo nuestro sistema de cámaras, centros comerciales, corredores viales, para garantizar que esta jornada sea totalmente segura en Chacao», dijo Duque.

Las autoridades precisaron que, además de los agentes, estarán disponibles 20 patrullas, 40 motos y 24 bicicletas en todo Chacao. Los funcionarios se harán cargo de la seguridad de los comercios, vecinos y visitantes durante el Black Friday.

ZONAS DE CHACAO

El director de la Policía de Chacao, Luis Fernández, precisó que se hará especial énfasis en varios corredores viales. Precisó las avenidas Andrés Galarraga, Chico Carrasquel, Libertador y Juan Pernalete, además de las calles El Samán y Los Ángeles.

Más allá del operativo de seguridad, Fernández precisó que buscan un tránsito fluido en todas las vías de Chacao. Mientras tanto, se hicieron contactos con el centro comercial Sambil para este Black Friday.

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De igual forma, Duque afirmó que «hemos hecho enlaces con los principales centros comerciales del municipio para garantizar la seguridad absoluta a todos nuestros visitantes y habitantes de Chacao»

Numerosos comercios de toda Caracas se preparan para el Black Friday, que se realizará este viernes, 27 de noviembre. Voceros del sector afirman que habrá «ofertas extraordinarias».